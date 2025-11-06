Морские пехотинцы Северного флота отработали навыки вождения боевых машин в ночных условиях

В отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Северного флота прошли занятия по вождению боевых машин в ночных условиях, в ходе которых военнослужащие обучались движению по сложному рельефу местности как одиночно, так и в составе подразделения.

Для военнослужащих по призыву данные занятия стали первым учебным опытом по вождению в темное время суток.

В ходе занятий водители БТР-80 и механики-водители двухзвенных плавающих транспортеров высокой проходимости ДТ-10пм отработали движение по дорогам и колонным путям, а также преодоление условно заражённых участков местности.

Вождение проходило на одном из полигонов в Печенгском округе Мурманской области, где в равной степени представлены особенности рельефа местности Кольского Заполярья: редколесье, овраги, скопления валунов и тому подобные естественные преграды. Для усложнения выполнения упражнений учебный маршрут оборудован препятствиями: колейным мостом, рвом, противотанковыми ежами, имитирующими проезд в ограниченном пространстве.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, подобные занятия развивают у военнослужащих внимание и концентрацию, а также позволяют выработать необходимые умения эксплуатации боевых машин в экстремальных условиях Арктики, когда действовать приходится в условиях полярной ночи.

Фото: https://mil.ru/news/40ed1a8c-d0d8-440a-8862-20fe1ffe9b4e