Морские пехотинцы Северного флота отработали ночное вождение БТР-82А

На полигоне отдельной Краснознамённой Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота в Печенгском районе Мурманской области состоялись ночные занятия по вождению боевых машин. В занятиях были задействованы 10 колёсных бронетранспортёров БТР-82А.

В ходе занятий механики-водители тренировались ориентироваться на местности в темноте в условиях светомаскировки, преодолевать затяжные подъёмы и спуски, маневрировать на скоростных участках, двигаться в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях.

Морские пехотинцы учились выбирать наилучший маршрут для движения в заданный район по пересеченной местности, а также отрабатывали задания по буксировке и оказанию помощи застрявшей на бездорожье технике.

Как сообщает пресс-служба СФ, подобные занятия позволяют выработать необходимые умения эксплуатации боевых машин в экстремальных условиях Заполярья, при высоком снежном покрове, низких температурах и сильном ветре.