Морские пехотинцы Северного флота отработали ночное вождение БТР-82А
На полигоне в Печенгском округе Мурманской области состоялись ночные занятия по вождению бронетранспортёров БТР-82А военнослужащих отдельной Краснознамённой Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота.
Занятия проходили при сложных метеоусловиях Заполярья: сильных ветровых нагрузках, низких температурах и глубоком снежном покрове.
Механики-водители БТР-82А отработали навыки езды по бездорожью, преодолевая различные препятствия, в том числе завалы, овраги, крутые подъёмы, спуски и косогоры.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, также водители учились оказывать помощь застрявшей в снегу технике.
Практическому занятию предшествовали инструктажи и изучение теоретической части вождения техники в различных метеоусловиях, а также сдача зачётов по Правилам дорожного движения.
Подобные занятия позволяют выработать необходимые умения эксплуатации боевых машин в экстремальных условиях Арктики.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12490949@egNews