Морские пехотинцы Северного флота отработали стрельбы на полигоне

На полигоне в Печенгском округе Мурманской области в рамках плановой боевой подготовки в летнем периоде обучения с морскими пехотинцами Северного флота проведены занятия по огневой подготовке.

Военнослужащие выполнили упражнения учебных стрельб из ручных противотанковых гранатомётов, автоматов, пулемётов и снайперских винтовок.

Занятия были проведены в составе отделений и взводов морской пехоты. Подразделения отработали ведение стрельбы как при оборонительных, так и при наступательных действиях.

В ходе выполнения боевых упражнений первостепенное внимание было уделено соблюдению правил безопасности при обращении со штатным оружием и боеприпасами. Перед занятием морские пехотинцы прошли соответствующие инструктажи.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, тренировками руководят опытные инструкторы, имеющие опыт боевых действий в специальной военной операции. Особенностями выполнения упражнения являются погодные условия Крайнего Севера.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12469986@egNews