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Мурманская область. Арктика (16+)06.02.22 08:00

Морские пехотинцы Северного флота отработали тактическую стрельбу

В ходе проведения занятия морпехи-разведчики вели стрельбу по мишеням из пистолетов систем Ярыгина и Макарова, автомата Калашникова и ручного противотанкового гранатомёта на различных дистанциях от 10 до 400 метров.

Особенностью выполнения упражнений по тактической стрельбе была меняющаяся мишенная обстановка, когда перед стрелком внезапно появлялись различные цели, очерёдность поражения которых он должен был определить самостоятельно, выбрав при этом правильное оружие и огневую позицию. Армейская тактическая стрельба уникальна тем, что в одном упражнении может сочетаться применение нескольких видов стрелкового, а также холодного оружия и элементы рукопашного боя.

Дополнительную нагрузку для разведчиков при проведении занятий по тактической стрельбе создавали зимние условия Крайнего Севера. Действовать им приходилось в глубоком снегу и при низкой температуре воздуха.

Как сообщает пресс-служба СФ, тренировки по тактической стрельбе разведчиков морской пехоты проводятся в любое время года на всём протяжении боевой учёбы. Они включают в себя весь комплекс специальных стрелковых нормативов, которые необходимы для качественной подготовки военнослужащих разведывательных подразделений береговых войск Северного флота.

Ежегодно лучшие стрелки морской пехоты принимают участие в соревнованиях по тактической стрельбе среди представителей спецподразделений силовых структур в Мурманской области.  Соревнования проводятся ежегодно, в том числе и на учебной базе отдельной бригады морской пехоты Северного флота.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12407359@egNews

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