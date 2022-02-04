Морские пехотинцы Северного флота отработали воздушно-десантную подготовку на тренажёре

Военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты Северного флота приступили к первому этапу воздушно-десантной подготовки на наземных тренажёрах в зимнем периоде обучения.

К занятиям привлечены морские пехотинцы, недавно поступившие на военную службу по контакту. Они изучили характеристики, конструкции и порядок укладки парашюта. На универсальном парашютном тренажере бойцы отработали практические элементы выхода из летательного аппарата и приземления.

Воздушно-десантной подготовке военнослужащих соединений береговых войск Северного флота уделяется особое внимание, при этом основной упор делается на безопасность её проведения. После теоретических и практических занятий на земле и прохождения системы контроля морские пехотинцы приступят к выполнению фактических прыжков с парашютом.

Учебные прыжки с парашютом, как правило, выполняются на высотах до 1 километра, в основном от 600 до 800 метров. Для этой цели в объединении военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота подготовлены экипажи вертолётов Ми-8 и самолётов Ан-26, имеющие соответствующие допуски.

Как сообщает пресс-служба СФ, при проведении воздушно-десантной подготовки применяются парашюты трёх типов: Д-6, Д-10 и «Арбалет-2». В ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие совершенствуют практические навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12406943@egNews