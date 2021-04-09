Морские пехотинцы Северного флота отработают тактику маневренной обороны на учении в Заполярье

В ходе проведения контрольных проверок боевой подготовки войск и сил Северного флота за зимний период обучения личный состав бригады морской пехоты проведёт батальонное тактическое учение, на котором отработает тактику ведения маневренной обороны в условиях Крайнего Севера и Арктики.

Учение пройдёт на Кольском полуострове недалеко от пункта постоянной дислокации соединения. Морские пехотинцы выполнят контрольные упражнения боевых стрельб из всех видов стрелкового оружия и артиллерии.

В учении будут задействованы самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град» и другая боевая и специальная техника, стоящая на вооружении морской пехоты Северного флота.

В обеспечении тактического учения примет участие в общей сложности более 500 человек, сообщает пресс-служба Северного флота.