Морские пехотинцы Северного флота оттачивают навыки ведения боя в условиях Крайнего Севера

На военных полигонах в районе посёлка Спутник прошли практические занятия по огневой подготовке с подразделениями бригады морской пехоты Северного флота. В течение нескольких дней военнослужащие отработали учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения и военной техники в условиях Крайнего Севера.

Морские пехотинцы отработали ведения огня из снайперских винтовок Драгунова, автоматов Калашникова, гранатомётов РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов и вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе проведения занятий военнослужащие совершенствовали навыки стрельбы различными способами: с места из положений лёжа и стоя, во время коротких остановок и с ходу, по неподвижным, появляющимся и движущимся мишеням как днём, так и ночью. Также морские пехотинцы отработали метание ручных гранат с места и в движении.

Занятия по огневой подготовке являются основным элементом боевой подготовки военнослужащих морской пехоты Северного флота и проводятся на постоянной основе в любых погодных условиях.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12412555@egNews