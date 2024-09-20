Морские пехотинцы Северного флота пересекли Чукотку на штатной технике

Марш был выполнен по маршруту мыс Шмидта – посёлок Эгвекинот. Протяженность маршрута – более 300 километров. Морпехи преодолели данное расстояние в условиях арктического бездорожья на штатной технике – двухзвенных снегоболотоходах ДТ-10П «Витязь».

Морские пехотинцы Северного флота, участвующие в дальнем походе отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота, совершили марш на штатной технике по континентальной части Чукотского полуострова от берега Северного Ледовитого океана до Тихоокеанского побережья.

Марш был выполнен по маршруту мыс Шмидта – посёлок Эгвекинот. Протяженность маршрута – более 300 километров. Морпехи преодолели данное расстояние в условиях арктического бездорожья на штатной технике – двухзвенных снегоболотоходах ДТ-10П «Витязь».

Во время марша военнослужащими Северного флота отрабатывалась тактика рейдовых действий по поиску и уничтожению разведывательно-диверсионных групп условного противника.

На отдельных этапах марша были выполнены боевые стрельбы из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов по подготовленным мишенным позициям.

Высадка морского десанта Северного флота на побережье Чукотского полуострова была выполнена в районе мыса Ванкарем с борта большого десантного корабля «Александр Отраковский» при огневой поддержке большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

По завершении марша техника и личный состав морской пехоты были погружены на большой десантный корабль «Александр Отраковский», который в составе отряда кораблей и судов Северного флота совершил переход в Залив Креста в Беринговом море.

Фото и видео: https://vk.com/mil