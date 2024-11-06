Морские пехотинцы Северного флота подготовили выставку, приуроченную ко Дню морской пехоты

На территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» состоялось открытие тематической выставки, приуроченной ко Дню морской пехоты, которая продлится до 17 ноября 2024 года.

Отдельная гвардейская бригада морской пехоты Северного флота представила редкие экспонаты, которые рассказывают об истории соединения с момента формирования бригады, событиях с участием морской пехоты, в том числе и о современных достижениях морских пехотинцев.

Также на выставке представлены трофейные оружие, боеприпасы, квадрокоптеры, военно-техническое имущество, привезенное из зоны специальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, каждый день в период работы выставки перед гостями экспозиции будет выступать вокально-инструментальный ансамбль отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота «Белые медведи». Также на выставке можно будет посмотреть видеоролики о современных буднях морских пехотинцев Северного флота.

Выставка будет познавательной и интересной для тех, кто увлечён историей, военной техникой и вооружением, а также тех, кто посвящает себя службе Отечеству в рядах морской пехоты.

В настоящее время морские пехотинцы Северного флота принимают участие в специальной военной операции и успешно выполняют поставленные задачи в зоне боевых действий.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12536125@egNews