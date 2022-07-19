Морские пехотинцы Северного флота приступили к подготовке ко Дню Военно-морского флота России

Личный состав отдельной бригады морской пехоты Северного флота приступил к подготовке к участию в военно-спортивном празднике, посвящённом Дню Военно-морского флота России, который состоится 31 июля на рейде города Североморска.

Одним из самых зрелищных эпизодов праздника является высадка морского десанта с большого десантного корабля, в которой примут участие морские пехотинцы Северного флота.

В тренировках, которые проходят в губе Грязная Кольского залива, принимают участие военнослужащие подразделений морской пехоты на штатной технике – бронетранспортёрах БТР-80. В течение недели морские пехотинцы совместно с экипажем большого десантного корабля «Александр Отраковский» отработают погрузку и выгрузку бронетехники на борт десантного корабля, высадку морского десанта способами на плав и на упор.

До начала тренировок механики-водители прошли подготовку на полигонах соединения, изучили и отработали тактические действия экипажей бронетранспортеров в составе подразделений на воде.

Морская десантная подготовка является одним из основных видов боевой подготовки соединения береговых войск Северного флота, которая позволяет подготовить личный состав к десантированию техники на неподготовленное побережье, в том числе островов Северного Ледовитого океана.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в День ВМФ России, морские пехотинцы покажут своё мастерство во время военно-спортивного праздника жителям и гостям города Североморска.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12429603@egNews