Морские пехотинцы Северного флота приступили к подготовке ко всеармейскому этапу АРМИ-2021

В отдельной бригаде морской пехоты Северного флота начались тренировки морских пехотинцев, отобранных для участия во всеармейском этапе конкурса профессионального мастерства «Морской десант» Армейских международных игр 2021 года.

Строгий конкурсный отбор первых этапов прошли три из двенадцати отделений морских десантников. Всего команду от Северного флота составляют 24 военнослужащих. Сегодня они приступили к тренировкам на специальной полосе препятствий – «тропе разведчика», которая создана для занятий по боевой подготовке в учебном центре морских пехотинцев в районе посёлка Спутник Печенгского района.

Полоса препятствий представляет собой элементы бетонных, деревянных, металлических и каменных заграждений, заборов, стен, разрушенных зданий, часть которых обтянута колючей проволокой. Прохождение «тропы» сопровождается взрывами имитационных зарядов, холостыми выстрелами и задымлением. «Чёрные береты» преодолевают её в полной амуниции с оружием за максимально короткое время.

Как сообщает пресс-служба СФ, помимо прохождения полосы препятствий морским пехотинцам предстоит совершенствовать стрелковые навыки из штатного вооружения, отработать тактические действия в составе отделений и взвода, морскую десантную подготовку, вождение бронетранспортёров и многое другое.

Несмотря на календарную весну, морпехам Северного флота приходится действовать в суровых условиях Крайнего Севера и Арктики при порывистом ветре, отрицательной температуре воздуха и глубоком снежном покрове.