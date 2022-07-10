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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.22 12:00

Морские пехотинцы Северного флота приступили к практическим занятиям по морской десантной подготовке

Личный состав подразделений отдельной бригады морской пехоты Северного флота приступил к практическим занятиям по морской десантной подготовке. В тренировках, которые проходят в губе Грязная Кольского залива, принимают участие военнослужащие батальонов морской пехоты на штатной технике.

Занятия по морской десантной подготовке являются неотъемлемой частью боевой подготовки механиков-водителей подразделений береговых войск Северного флота.

До начала тренировок на воде механики-водители прошли подготовку на полигонах соединения и совершили марш из постоянного места дислокации к месту проведения занятий. В ходе морской десантной подготовки военнослужащие изучают и отрабатывают тактические действия экипажей бронетранспортеров в составе подразделений, выполняют погрузку на десантные корабли и катера, как с берега, так и на плаву, и высадку морского десанта способами на плав и на упор.

Как сообщает пресс-служба СФ, в период проведения практических занятий морские пехотинцы также проходят подготовку к участию в военно-спортивном празднике, посвящённом Дню Военно-морского флота России. Одним из самых зрелищных эпизодов праздника традиционно является высадка морского десанта с больших десантных кораблей, в которой примут участие морские пехотинцы на БТР-80.

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12428466@egNews

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