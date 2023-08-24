Морские пехотинцы Северного флота приступили к занятиям по ночному вождению боевых машин

Военнослужащие бригады морской пехоты Северного флота приступили к практическим занятиям по вождению автомобильной и гусеничной техники в ночных условиях. Проведение таких занятий стало возможным в связи с окончанием периода полярного дня на севере Кольского полуострова.

Морские пехотинцы закрепляют навыки по вождению бронетранспортеров БТР-82А, вездеходов ТТМ-4902ПС-10 и автомобилей «КамАЗ-4310» в тёмное время суток.

Занятия проходят на одном из полигонов в Печенгском округе, где в равной степени представлены особенности рельефа местности Кольского полуострова: редколесье, овраги, скопления валунов и тому подобные естественные преграды. Для усложнения выполнения упражнений учебный маршрут оборудован препятствиями: колейным мостом, рвом, противотанковыми ежами, имитирующими проезд в ограниченном пространстве.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, занятия по вождению техники в условиях бездорожья помогают военнослужащим в совершенстве овладеть профессиональными навыками для выполнения задач на Крайнем Севере и в Арктике.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12476960@egNews