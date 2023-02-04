Морские пехотинцы Северного флота продолжают оттачивать навыки в стрельбе из всех видов вооружения

В Мурманской области на полигоне в районе посёлка Спутник проходят практические занятия по огневой подготовке с подразделениями бригады морской пехоты Северного флота.

Тренировки с военнослужащими проводят боевые офицеры и инструкторы, применяющие при обучении опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

Морские пехотинцы отрабатывают ведение огня из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, автоматических гранатомётов АГС-17, а также выполняют нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей, корректировке огня и поражению условного противника.

Минометные расчёты на время поражают мишени, имитирующие технику и живую силу противника, на расстоянии от 1000 до 5000 метров. Все выявленные цели уничтожаются огнем артиллерии с максимальной эффективностью, как в огневом поражении, так и по временным показателям.

В ходе занятий особое внимание уделяется изучению военнослужащими смежных военных специальностей, готовности, в случае необходимости, заменить своего товарища в бою.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, занятия по огневой подготовке являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих и доводят до автоматизма их навыки при обращении со штатным оружием и ведении из него огня всеми способами.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12453420@egNews