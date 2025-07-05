Морские пехотинцы Северного флота продолжают совершенствовать навыки ведения современного боя

Занятия с морскими пехотинцами проводили боевые офицеры и опытные инструкторы, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

В Мурманской области на военном полигоне отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота военнослужащие продолжают проходить курс интенсивной подготовки к выполнению боевых задач.

Занятия с морскими пехотинцами проводили боевые офицеры и опытные инструкторы, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

Морские пехотинцы отрабатывали ведение огня из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов и автоматов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

В ходе огневой тренировки, военнослужащие выполнили нормативы по подготовке вооружения к стрельбе, обнаружению целей и корректировки огня.

Все выявленные цели поражались с максимальной эффективностью, как в огневом поражении, так и по временным показателям.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, данные тренировки проходят регулярно, где каждый военнослужащий повышает свой профессионализм при ведении современного боя.

Фото и видео: https://mil.ru/news/acf712e7-ae99-4d6d-8f84-6c4a56402fa7