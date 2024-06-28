Морские пехотинцы Северного флота проходят на полигоне курс интенсивной боевой подготовки

В Мурманской области на военном полигоне отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота военнослужащие проходят курс интенсивной боевой подготовки.

Занятия с морскими пехотинцами проводили боевые офицеры и опытные инструкторы, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

Морские пехотинцы отрабатывали ведения огня из боевой техники БТР-80, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов, автоматов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в ходе огневой тренировки, военнослужащие выполнили нормативы по подготовке вооружения к стрельбе, обнаружению целей и корректировки огня. Все выявленные цели поражались с максимальной эффективностью, как в огневом поражении, так и по временным показателям.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12518472@egNews