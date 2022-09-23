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Мурманская область. Арктика (16+)23.09.22 15:30

Морские пехотинцы Северного флота прошли огневую подготовку на полигонах в Мурманской области

В Мурманской области на военных полигонах в районе поселка Спутник прошли практические занятия по огневой подготовке с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Северного флота.

Морские пехотинцы отработали ведение огня из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов и автоматов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника. Также они тренировались в метании ручных гранат с места и в движении.

Военнослужащие выполнили учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения в условиях Крайнего Севера, где предусматривались различные варианты тактических действий с переходом от одного вида боя к другому на фоне непрерывно меняющейся обстановки.

Как сообщает пресс-служба СФ, занятия по огневой подготовке являются основным элементом боевой подготовки военнослужащих. В ходе них морские пехотинцы Северного флота доводят до автоматизма свои навыки ведении огня из штатного оружия всеми возможными способами: с места, с коротких остановок и с ходу по неподвижным, появляющимся и движущимся целям.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12439141@egNews

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