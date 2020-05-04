Морские пехотинцы Северного флота провели бой за высадку на арктическом побережье

На Северном флоте в рамках контрольной проверки боевой подготовки за зимний период обучения состоялось зачётное тактическое учение морских десантных сил по ведению боя за высадку морской пехоты на необорудованное побережье в Арктике. Учение состоялось в районе губы Кутовая Мотовского залива Баренцева моря на полуострове Средний. В нём приняли участие военнослужащие миномётной батареи и батальона морской пехоты на штатной технике – двадцати единицах БТР-80, экипажи больших десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога», а также малого ракетного корабля «Айсберг» и малых противолодочных кораблей «Брест» и «Снежногорск» из соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил.

В общей сложности в учении было задействовано более 300 военных моряков и морских пехотинцев. Они отработали ведение совместных боевых действий по уничтожению огневых точек условного противника на берегу с помощью корабельной артиллерии. Личный состав миномётной батареи отработал ведение огня по берегу с палубы больших десантных кораблей.

Высадка морского десанта на необорудованное арктическое побережье была проведена способом «на упор», при котором десантный корабль вплотную подходит к берегу, опускает аппарель и техника выезжает из трюма непосредственно на сушу или на кромку воды.

После высадки на побережье морская пехота отработала тактику ведения боевых действий в условиях Крайнего Севера с применением малокалиберной артиллерии, стрелкового оружия, миномётов и гранатомётов. По завершении учения морские пехотинцы выполнили погрузку боевой техники на десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», которые доставили их в губу Печенга. Оттуда военнослужащие морской пехоты совершили марш на технике в пункт постоянной дислокации – гарнизон Спутник.

Как сообщает пресс-служба СФ, во время перехода по Баренцеву морю экипажи десантных кораблей отработали учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника на морской десантный отряд. По завершении учения с морской пехотой большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога» взяли курс на главную базу Северного флота – Североморск.