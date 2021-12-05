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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.21 08:00

Морские пехотинцы Северного флота провели чемпионат по армейскому рукопашному бою

В отдельной Киркенесской Краснознамённой бригаде морской пехоты Северного флота прошёл чемпионат соединения по армейскому рукопашному бою. Соревнования стали отборочным этапом перед следующими чемпионатами армейского корпуса и флота, на которые отправятся лучшие бойцы из п.Спутник.

В рукопашных боях приняли участие 12 команд из различных подразделений бригады. Единоборства и силовые виды спорта пользуются у «чёрных беретов» большой популярностью, поэтому испытать себя на татами вышли бойцы семи весовых категорий. В общей сложности в поединках участвовали около 60 человек.

Награждение прошло сразу после окончания соревнований. Медали получили семь чемпионов и 14 призёров каждой весовой категории. Лучшим командам были вручены кубки и грамоты.

Как сообщает пресс-служба СФ, в последние выходные 2021 года в бригаде морской пехоты состоится традиционный чемпионат по рукопашному бою имени Героя России сержанта Владимира Таташвили, погибшего в 2000 году во время проведения контртеррористической операции на Севеном Кавказе.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12397159@egNews

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