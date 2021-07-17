Морские пехотинцы Северного флота провели первую тренировку вождения БТР-80 на воде с большим десантным кораблём

Морские пехотинцы Северного флота продолжают тренировки по вождению бронетранспортёров БТР-80 на воде. Занятия проходят на акватории губы Грязная Кольского залива. К подготовке морских пехотинцев присоединился большой десантный корабль «Георгий Победоносец» соединения десантных кораблей Кольской флотилии разнородных сил.

Водители БТР-80 тренируют заезд в воду с берега и маневрирование на плаву, проход через твиндек десантного корабля и выезд на побережье.

На выходных морские пехотинцы сделали перерыв в тренировках и сосредоточили усилия на техническом обслуживании бронетранспортёров и подготовке их к военно-спортивному празднику в честь Дня ВМФ, который традиционно пройдёт на североморском рейде и побережье Кольского залива.

Как сообщает пресс-служба СФ, 25 июля морские пехотинцы проведут высадку техники на плав с борта большого десантного корабля и продемонстрируют захват условного необорудованного побережья. Этот эпизод традиционно становится одним из самых зрелищных моментов военно-спортивного праздника, посвящённого Дню ВМФ на Северном флоте.