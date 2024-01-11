Морские пехотинцы Северного флота провели тактические стрельбы в условиях полярной ночи

На полигонах соединения морской пехоты Северного флота в Мурманской области прошли занятия по тактической стрельбе. В них приняли участие военнослужащие по призыву. Они отработали ведение огня из штатного стрелкового оружия: автоматов и пулеметов, снайперских винтовок, а также ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7.

В ходе выполнения стрелковых упражнений морские пехотинцы действовали в одиночку и парами, при этом инструкторы, сопровождающие их, давали оценку не только временным показателям стрелков, но и точности, умению поражать цели из различных положений.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в соответствии с курсом боевой подготовки подразделений береговых войск военнослужащие отработали стрельбы в условиях полярной ночи.

Тренировками военнослужащих морской пехоты руководят опытные инструкторы, имеющих опыт боевых действий в специальной военной операции. Особенностями выполнения упражнения являются погодные условия зимнего Крайнего Севера, связанные с недостатком света, ветровыми зарядами и низкой температурой воздуха.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12495331@egNews