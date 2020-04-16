Морские пехотинцы Северного флота провели тактические учения в Кольском Заполярье

На полигоне Печенгского района Мурманской области прошли батальонные тактические учения морских пехотинцев Северного флота под общим руководством командира соединения морской пехоты полковника Кирилла Никулина.

В учениях были задействованы несколько подразделений бригады общей численностью более 500 человек и более 120 единиц боевой и специальной техники, в том числе БТР-82А, самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» и вездеходы ТТМ-4902ПС-10.

Мероприятия прошли в рамках проверки боевой подготовки личного состава сухопутных и береговых войск Северного флота в зимнем периоде обучения.

В ходе учения морские пехотинцы отработали временные нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности и совершили марш на технике в назначенные районы развёртывания сил. Попутно они отработали действия по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодоление заражённых участков местности.