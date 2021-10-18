Морские пехотинцы Северного флота провели тренировку по армейской тактической стрельбе

В Мурманской области на полигоне посёлка Спутник команда бригады морской пехоты Северного флота приступила к тренировкам по армейской тактической стрельбе.

В программу соревнований, к которым готовятся морские пехотинцы, входят такие упражнения как: «Плацдарм», где участники по сигналу покидают технику, занимают позицию в траншее и, распределив мишени, поражают их из стрелкового оружия и ручными гранатами; «Эвакуация», когда группа по сигналу выдвигается в перед и, используя укрытия, поражает мишени по мере их видимости, затем забирает «раненого» и доставляет его в безопасное место; «Нейтрализация» - так же по сигналу группа подходит к объекту, используя укрытия, поражает охрану из автоматов. Затем штурмовая группа, надев противогазы, запускают в помещение газ, заходит внутрь и выстрелами из пистолетов нейтрализует противника.

При выполнении упражнений меняется мишенная обстановка, и перед стрелком появляются препятствия, в связи с чем он вынужден менять огневую позицию. Также перед ним стоит задача определить наиболее важные цели, которые необходимо поразить, выбрав оружие для выполнения задачи в соответствии и условиями упражнения.

Упражнения по стрельбе из оружия выполнялись на учебно-тренировочном комплексе бригады морской пехоты. В ходе тренировки участники вели стрельбу из пистолетов Ярыгина, Макарова и автомата Калашникова на дистанции от 10 до 300 метров.

Армейская тактическая стрельба уникальна в первую очередь тем, что в одном упражнении может сочетаться применение нескольких видов стрелкового и холодного оружия и даже элементы рукопашного боя, сообщает пресс-служба Северного флота.