Морские пехотинцы Северного флота провели тренировку по армейской тактической стрельбе

На полигоне бригады морской пехоты Северного флота в поселке Спутник Мурманской области команда морских пехотинцев провела тренировку по армейской тактической стрельбе. «Чёрные береты» готовятся к соревнованиям, в которых примут участие команды различных силовых структур, в том числе военнослужащие береговых войск Северного флота.

В ходе тренировки участники вели стрельбу из пистолета Ярыгина, пистолета Макарова и автомата Калашникова на дистанции от 10 до 300 метров. Стрелковые упражнения выполнялись в соответствии с требованиями руководящих документов и строгим соблюдением техники безопасности.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, программа подготовки армейских тактических стрелков направлена на развитие у них профессиональных физических навыков: ловкости, координации движения, скорости и мгновенной реакции.

Чтобы принять участие в соревнованиях, военнослужащие проходят специальные отборочные тесты по общей физической подготовке, психологической готовности и базовым стрелковым упражнениям.