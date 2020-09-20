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Мурманская область. Арктика (16+)20.09.20 08:00

Морские пехотинцы Северного флота провели тренировку по тактической стрельбе

Команда военнослужащих бригады морской пехоты Северного флота провела тренировку по армейской тактической стрельбе из стрелкового оружия. Тренировка прошла на учебном центре боевой подготовки морских пехотинцев в районе посёлка Спутник Печенгского района в рамках подготовки к предстоящим соревнованиям сотрудников силовых структур.

На Северном флоте такие соревнования будут проводиться впервые. Их цель - популяризация стрелкового спорта и совершенствования профессиональной подготовки военнослужащих.

Морские пехотинцы Северного флота готовятся к состязаниям, выполняя специальные упражнения, которые войдут в конкурсную программу. Например, «Плацдарм». Участники этого конкурса по сигналу покидают технику, занимают позицию в траншее и, распределив мишени, поражают их из стрелкового оружия и ручными гранатами.

При выполнении упражнения «Эвакуация» группа находится на заданной позиции, по сигналу выдвигается вперед и, используя укрытия, поражает мишени по мере видимости, затем забирает «раненого» бойца или ценный груз и доставляет его в безопасное место.

В конкурсе «Нейтрализация» группа бойцов должна незаметно подойти к заданному объекту, поразить его охрану из автоматов, а затем, надев противогазы, запустить в помещение газ, зайти внутрь и нейтрализовать противника, применяя пистолеты.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе тренировки морские пехотинцы отработали ведение стрельбы из пистолета Ярыгина, пистолета Макарова и автомата Калашникова по движущимся и неподвижным мишеням из различных положений на дистанциях от 10 до 300 метров. В том числе они выполнили стрельбу из автомата при совершении условного прыжка с парашютом.

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