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Мурманская область. Арктика (16+)29.08.21 08:00

Морские пехотинцы Северного флота провели тренировку по воздушно-десантной подготовке в соединении морской пехоты Балтийского флота

С военнослужащими подразделений морской пехоты Северного флота в рамках подготовки к практическим действиям на полигонах Балтийского флота была проведена тренировка на воздушно-десантном комплексе.

Морские пехотинцы отработали порядок выполнения прыжка с парашютом в составе отделений, подогнали оружие и снаряжение для прыжка с парашютом, позанимались на современных снарядах воздушно-десантного комплекса. Они также отработали действия парашютиста в самолете по командам и сигналам, при отделении от самолёта, при стабилизации падения, при снижении на основном парашюте и при приземлении.

Тренировка является формой практических занятий, которые проводятся с целью выработки, поддержания и совершенствования знаний личного состава, необходимых для выполнения должностных и специальных обязанностей, практических навыков у военнослужащих и слаженных действий по выполнению (обеспечению выполнения) боевых задач подразделениями.

Всего к тренировке по воздушно-десантной подготовке на тренажёрах комплекса привлекалось более 150 военнослужащих бригады морской пехоты Северного флота, сообщает отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград).

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