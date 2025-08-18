Наш удивительный мир: бразильский биолог создаёт рай для птиц, а швейцарская компания создала гуманоидного робота, который помогает людямМурманская область представлена на всероссийском гастрономическом фестивале в Москве
Морские пехотинцы Северного флота провели занятие с юнармейцами и воспитанниками военно-патриотического клуба

Юнармейцы и воспитанники военно-патриотического клуба «Кольчуга» Печенгского муниципального округа Мурманской области посетили отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе мероприятия военнослужащие рассказали ребятам о боевом пути части, истории образования морской пехоты и ратном подвиге североморцев.

На военном полигоне бригады, морские пехотинцы провели с ребятами занятие по огневой подготовке. Будущим защитникам Отечества рассказали об устройстве вооружения и довели технику безопасности при выполнении практических стрельб из стрелкового оружия.

Юные патриоты выполнили упражнения практических стрельб из пистолета, автомата, пулемета и снайперской винтовки.

Ребята с неподдельным интересом слушали морских пехотинцев, задавали уточняющие вопросы и поблагодарили их за их подвиги в ходе выполнения задач специальной военной операции.

 

 

