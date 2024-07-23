Морские пехотинцы Северного флота провели занятия по инженерной подготовке
В отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Северного флота прошли занятия по инженерной подготовке, в ходе которых военнослужащие обучались установке и обезвреживанию растяжек, минных полей.
Морские пехотинцы в составе инженерной разведывательной группы отрабатывали тактические действия по разминированию дороги перед прохождением колонны.
Также в ходе занятий прошли тренировки по отражению нападения диверсионных групп условного противника.
Во время занятий бойцы выполнили нормативы по развертыванию и подготовке миноискателя к работе, провели инженерную разведку местности по обнаружению мин условного противника, а затем произвели ликвидацию взрывоопасных находок способом подрыва.
Тренировки по инженерной подготовке проводятся в соединении морской пехоты Северного флота регулярно, в интенсивном режиме и с учетом опыта специальной военной операции. Занятия проводят инструкторы, имеющие боевой опыт.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, на занятиях особое внимание уделяется основам создания минных полей, инженерных заграждений, а также способам их обезвреживания.
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12521415@egNews