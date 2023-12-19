Морские пехотинцы Северного флота провели занятия по тактической медицине

На одном из военных полигонов в Печенгском округе с военнослужащими подразделений бригады морской пехоты Северного флота было проведено занятие по тактической медицине. Основное внимание было уделено практической подготовке. Военнослужащие учились оказывать медицинскую помощь в полевых условиях и в ходе ведения боевых действий, а также тренировались эвакуировать раненых с поля боя.

Каждый элемент практических занятий по тактической медицине завершался отработкой специальных нормативов.

Преодоление полосы препятствия, поиск раненого бойца на поле боя, его эвакуация силами одного человека путём переноски на спине с использованием пояса или верёвки, и оказание первой медицинской помощи, перенос раненого с помощью лямки одним человеком – всё это выполнялось за установленное время.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, занятия проходят под руководством опытных инструкторов, получивших богатый боевой опыт в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Данные тренировки проводились в суровых условиях Крайнего Севера при низкой температуре и глубоком снежном покрове под руководством опытных инструкторов.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12491888@egNews