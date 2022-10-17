Морские пехотинцы Северного флота проводят интенсивную подготовку с военнослужащими, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации

В Мурманской области на полигонах бригады морской пехоты Северного флота проходят практические занятия по боевой подготовке с военнослужащими, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации.

Тренировки с мобилизованными проводят боевые офицеры и опытные инструкторы, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

Под руководством офицеров военнослужащие проходят обкатку самоходными артиллерийскими установками «Гвоздика». Бойцы в полной экипировке по очереди прыгают в окоп, стреляют по бронемашине, бросают гранату, залегают в окопе под проезжающей машиной и затем атакуют ее с тылу. Данный вид тренировки вырабатывает у военнослужащих приемы психологической устойчивости при отражении атаки танков в ближнем бою.

Морские пехотинцы также отрабатывают ведения огня из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов и автоматов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Как сообщает пресс-служба СФ, военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, отрабатывают на полигонах Северного флота учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки. Они совершенствуют навыки применения штатного вооружения в различных вариантах тактической обстановки, при переходе одного вида боя к другому с имитацией различных видов воздействия со стороны противника.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12441709@egNews