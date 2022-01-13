Морские пехотинцы Северного флота проводят ночные стрельбы на полигоне в Мурманской области

На одном из полигонов в Мурманской области с морскими пехотинцами Северного флота проводятся занятия по огневой подготовке в ночных условиях. В ходе занятий военнослужащие совершенствуют навыки ведения огня в составе штатных отделений и тактику совместных действий в обороне.

На этапе практических действий морские пехотинцы выполняют упражнения учебных стрельб в ночных условиях из штатного стрелкового оружия: автоматов и пулемётов, снайперских винтовок, а также ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, перед проведением практических занятий военнослужащие тщательно изучили условия выполнения упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия, порядок выверки оптического и ночного прицелов, правила стрельбы ночью.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12403163@egNews