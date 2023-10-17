Морские пехотинцы Северного флота проводят практические занятия по боевой подготовке

На полигонах в Печенгском округе Мурманской области проходятся практические занятия по боевой подготовке с военнослужащими отдельной бригады морской пехоты Северного флота. Тренировки проводят боевые офицеры и опытные инструкторы, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

Морские пехотинцы совершенствуют навыки применения штатного вооружения в различных вариантах тактической обстановки, при переходе одного вида боя к другому с имитацией различных видов воздействия со стороны противника.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, военнослужащие отрабатывают ведения огня из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, снайперских винтовок, крупнокалиберных пулемётов и автоматов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Также морские пехотинцы совершенствуют навыки инженерной и медицинской подготовки.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12482238@egNews