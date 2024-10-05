Морские пехотинцы Северного флота проводят занятия по вождению боевых машин

В отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Северного флота провели практическое занятие по вождению автомобильной техники. Морпехи выполнили вождение бронетранспортёров и автомобилей высокой проходимости.

Занятия прошли на одном из полигонов соединения морской пехоты Северного флота, где в равной степени представлены особенности рельефа местности в Кольском Заполярье: редколесье, овраги, скопления валунов и тому подобные естественные преграды. Для усложнения выполнения упражнений учебный маршрут оборудован препятствиями: колейным мостом, рвом, противотанковыми ежами, имитирующими проезд в ограниченном пространстве.

Подобные занятия развивают у военнослужащих внимание и концентрацию, а также позволяют выработать необходимые умения эксплуатации боевых машин в экстремальных условиях Арктики.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, так же в отдельном морском инженерном полку Северного флота проводятся теоретические и практические занятия по вождению плавающего транспортера ПТС-2.

С военнослужащими проводятся теоретические занятия по изучению и проверке знаний тактико-технических характеристик, устройства и управлению инженерной техникой. Также механики-водители оттачивают навыки вождения в специальном классе на тренажёре (Т-ПТС), имитирующем реальную технику.

После чего, на учебном полигоне военнослужащие выполняют упражнения по вождению плавающего транспортёра ПТС-2. В ходе выполнения упражнений они совершенствуют свои навыки по использованию возможностей инженерной техники в Арктических условиях.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12531735@egNews