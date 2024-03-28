Морские пехотинцы Северного флота проводят занятия с учетом опыта ведения современного боя

На одном из военных полигонов в Мурманской области с военнослужащими отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота проводятся занятия по боевой подготовке с использованием новых приемов и тактик ведения современного боя.

В ходе выполнения упражнений морские пехотинцы действуют в одиночку и парами, при этом инструкторы, обучающие их, дают оценку не только временным показателям стрелков, но и точности, умению поражать цели из различных положений.

Особенностью выполнения упражнений является поражение мишеней на максимально возможных дистанциях, с переносом огня на наиболее важные цели.

Военнослужащие отрабатывают стрельбу из ручных противотанковых гранатомётов, автоматов, пулемётов, снайперских винтовок и метание ручных гранат.

Особое внимание уделяется минно-подрывному делу, соблюдению правил безопасности при обращении со взрывоопасными материалами, их наиболее эффективному применению.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе проведения занятий, военнослужащие, имеющие опыт участия в специальной военной операции, передают его как, военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, так и по призыву.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12506738@egNews