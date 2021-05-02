Морские пехотинцы Северного флота снова пройдут по Красной площади на параде 9 мая

Военнослужащие бригады морской пехоты Северного флота очередной раз примут участие в военном параде, посвящённом 76-й годовщины Победы советского народа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне.

По брусчатке Красной площади пройдут более 200 морских пехотинцев. Среди них немало участников парадов прошлых лет. Морскую пехоту Северного флота регулярно задействуют в Параде Победы в Москве.

Парадный расчёт североморских «чёрных беретов» на главном военном параде возглавит подполковник Иван Солодкий.

Как сообщает пресс-служба СФ, кроме морской пехоты в московском параде от Северного флота примут участие танкисты отдельной мотострелковой бригады на «арктических» танках Т-80 БВМ.