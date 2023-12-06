Морские пехотинцы Северного флота совершенствуют боевую выучку в условиях Заполярья

Военнослужащие отдельной бригады морской пехоты Северного флота продолжают совершенствовать боевую подготовку на Заполярных полигонах в Мурманской области.

Морские пехотинцы отработали учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения в условиях Крайнего Севера.

Военнослужащие вели огонь из противотанковых гранатомётов РПГ-7 и различных видов стрелкового оружия.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, выполнение поставленных задач в условиях Крайнего Севера и Арктики является отличительной особенностью подразделений береговых войск Северного флота. Особое внимание уделяется подготовке военнослужащих, техники и вооружения к действиям при низких температурах, глубоком снежном покрове, сильном ветре и полярной ночи.

Тренировки проходят под руководством опытных инструкторов бригады морской пехоты, с применением опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12489741@egNews