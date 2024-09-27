Морские пехотинцы Северного флота совершенствуют навыки штурма опорных пунктов

На полигоне в Мурманской области военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота, проходящие курс боевой подготовки, отрабатывают тактические приёмы в ходе штурма опорного пункта условного противника.

По замыслу тренировки группа штурмовиков отрабатывает действия по штурму опорного пункта во взаимодействии с операторами FPV-дронов. Военнослужащие работают в одиночку и группами, при этом инструкторы, сопровождающие их, подсказывают морским пехотинцам особенности действий в современном бою.

Особое внимание уделяется отработке нештатных ситуаций, в том числе при ранении военнослужащего, оказанию первой помощи в ходе огневого воздействия. Также рассматриваются нестандартные ситуации современного мотострелкового боя.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в целях быстрой адаптации военнослужащих к боевой обстановке все занятия проходят под руководством инструкторов, имеющих богатый передовой опыт боевых действий в специальной военной операции.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12530631@egNews