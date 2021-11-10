Морские пехотинцы Северного флота совершенствуют парашютно-десантную подготовку в Кольском Заполярье

Морские пехотинцы и военные разведчики мотострелковых соединений береговых войск Северного флота выполнили парашютные прыжки в Мурманской области.

В тренировке по воздушно-десантной подготовке приняли участие около 100 военнослужащих по контракту десантно-штурмового батальона отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты и разведывательных подразделений арктической мотострелковой бригады Северного флота. Группами по 30-40 человек они загружались в самолёт Ан-26 отдельного смешанного авиаполка на аэродроме Североморск-1. Высадка парашютистов проводилась в районе Ура-Губы на площадку приземления.

Морские пехотинцы и разведчики-мотострелки применяли парашюты Д-6. Прыжки выполнялись ими в полной экипировке со штатным оружием с высоты 800-1000 метров.

Как сообщает пресс-служба СФ, воздушно-десантная подготовка является обязательной для военнослужащих подразделений постоянной боевой готовности таких, как десантно-штурмовой батальон морской пехоты, а также для разведчиков и спецназовцев Северного флота. Каждый военнослужащий должен выполнить по нескольку прыжков с парашютом в год, что бывает непросто в суровых условиях Крайнего Севера.

Выполнению практических прыжков с парашютом предшествует теоретическая подготовка и работа на наземном тренажёре.