Морские пехотинцы Северного флота совершенствуют воздушно-десантную подготовку

Военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты Северного флота начали выполнение прыжков с парашютом. Свои первые прыжки с парашютом совершили бойцы молодого пополнения, поступившие на службу в 2019 году. В ходе практических занятий они совершили 210 прыжков с борта вертолёта Ми-8 соединения армии ВВС и ПВО Северного флота.

Прыжки выполняются в Мурманской области над территорией военных полигонов.

Традиционно в зимнем периоде обучения с увеличением продолжительности светового дня в Заполярье личный состав разведывательных и десантно-штурмовых подразделений армейского корпуса Северного флота проходит активную воздушно-десантную подготовку. Десантники совершают прыжки, в различном диапазоне высот – от 600 до 1200 метров с военно-транспортных самолётов и вертолетов. Одновременно осуществляют высадку группы в количестве до 30 человек.

В ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие отрабатывают практические навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием. После приземления они отрабатывают боевые навыки по обороне района высадки, захвату и удержанию укрепленных огневых точек.

Как сообщает пресс-служба СФ, выполнению практических прыжков с парашютом предшествовала серьезная подготовка десантников на наземных тренажерах. С началом зимнего периода обучения военнослужащие изучили характеристики, конструкции и порядок укладки парашюта. Практические элементы выхода из самолета и приземления они отработали на универсальном парашютном тренажере.

Парашютные прыжки в зимнем периоде обучения продлятся до конца весны. Планируется, что в общей сложности морские пехотинцы выполнят несколько сотен прыжков, из расчета не менее двух прыжков на каждого человека.