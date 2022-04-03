Морские пехотинцы Северного флота совершили групповой прыжок с парашютами в Заполярье

Наиболее подготовленные военнослужащие разведывательных подразделений бригады морской пехоты Северного флота выполнили затяжной групповой прыжок с парашютами с высоты порядка трёх тысяч метров на одном из полигонов в Кольском Заполярье.

Во время свободного падения, которое продолжалось в течение 10 секунд, «чёрные береты» успели развернуть флаг отдельной бригады морской пехоты и белое полотнище с латинскими буквами «Z» и «V», в знак поддержки специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках и на Украине.

В рамках программы по воздушно-десантной подготовке военнослужащие разведывательных и десантно-штурмовых подразделений бригады морской пехоты Северного флота выполняют парашютные прыжки с борта вертолёта Ми-8 армии ВВС и ПВО в диапазоне высот от 1000 до 3000 метров.

При совершении прыжков применяются десантные системы Д-6, Д-10, использующиеся при массовом десантировании, а также парашютные системы специального назначения «Арбалет-1» и «Арбалет-2», предназначенные для десантирования групп специального назначения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие отрабатывают практические навыки десантирования в полной боевой выкладке, в простых и сложных метеорологических условиях, в различное время года и на различную местность.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12415861@egNews