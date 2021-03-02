Морские пехотинцы Северного флота стали серебряными призерами в региональном чемпионате силовых структур по тактической стрельбе

В Мурманской области на базе бригады морской пехоты Северного флота состоялся региональный чемпионат силовых структур по тактической стрельбе из боевого оружия. В соревнованиях, которые прошли на военном полигоне в районе посёлка Спутник, приняли участие шесть команд из разведывательных подразделений армейского корпуса, а также представители подразделений специального назначения региональных силовых структур.

По результатам выполнения всех этапов соревнований по тактической стрельбе команда бригады морской пехоты Северного флота заняла третье место.

Серебряными призерами стали бойцы из команды «Айсберг» отдела специального назначения УФСИН. Лучшие результаты в чемпионате показала команда «Север» отдела специального назначения пограничного управления ФСБ по западному арктическому району.

В конкурсную программу соревнований были включены четыре упражнения под названиями «Особое задание», «Заслон», «Щит» и «Блокпост».

Выполняя первое упражнение команда по сигналу таймера должна скрытно выдвинуться к объектам, поразить мишени, затем забрать ценный груз и транспортировать его на базу. Во время упражнения «Заслон» команде необходимо по сигналу автоматическим огнем поразить мишени, после чего выдвинуться на второй рубеж, где из пистолетов произвести окончательное поражение мишеней.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, упражнение щит «Щит» предполагает безопасное выдвижение штурмовой тройки на обозначенный рубеж под прикрытием одного из членов команды. В ходе упражнения «Блокпост» наблюдатель, не обнаруживая себя до подхода основной группы, подает сигнал тревоги. Группа по сигналу выдвигается на рубеж, с которого непрерывным автоматическим огнем из автомата и пулемета поражает мишени.

Участники соревнований использовали штатное оружие – пистолеты Макарова, Ярыгина, автоматы Калашникова и пулеметы.

Упражнения имитировали условия боевой обстановки. Стрельба по мишеням выполнялась с различного расстояния от 5 до 300 метров.