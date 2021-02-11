Морские пехотинцы Северного флота выполнили боевые стрельбы из различных видов стрелкового оружия и гранатомётов в составе взводов

Подразделения отдельной бригады морской пехоты Северного флота выполнили боевые стрельбы из различных видов стрелкового оружия и гранатомётов в составе взводов. Тренировки прошли на военном полигоне соединения в районе посёлка Спутник Печенгского района Мурманской области. В них приняли участие около 400 военнослужащих.

Морские пехотинцы отработали учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки в составе подразделений. Они выполнили стрельбу из автоматов и пулемётов Калашникова, снайперских винтовок Драгунова, гранатомётов РПГ-7 и АГС-17, а также из штатного вооружения бронетранспортёров БТР-80 и БТР-82А.

Как сообщает пресс-служба СФ, стрельбы были проведены в дневное и ночное время. В ходе них основное внимание было уделено совершенствованию навыков морских пехотинцев действовать в условиях Крайнего Севера и Арктики.