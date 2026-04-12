Морские пехотинцы Северного флота выполнили парашютные прыжки в рамках занятий по воздушно-десантной подготовке

Военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота выполнили парашютные прыжки в рамках плановых занятий по воздушно-десантной подготовке.

К занятиям привлекались военнослужащие десантно-штурмовых подразделений, которые прошли полный курс теоретической подготовки и закрепили первоначальные навыки на наземном парашютно-десантном тренажере. В ходе подготовки морские пехотинцы изучили парашютную систему, порядок укладки, подгонку снаряжения и крепление вооружения.

Прыжки выполнялись в Мурманской области над территорией военных полигонов с борта вертолёта Ми-8 смешанного авиационного корпуса Северного флота. Морские пехотинцы совершали прыжки в различном диапазоне высот.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе проведения практических занятий по воздушно-десантной подготовке военнослужащие отрабатывают навыки десантирования и приземления на ограниченные площадки в простых и сложных метеорологических условиях и на различную местность в полной боевой выкладке и со штатным оружием. После десантирования проводятся тренировки по обороне района высадки.

Для отработки практических навыков используются парашютные системы Д-6 и Д-10, предназначенные для массового десантирования, и парашютные системы специального назначения «Арбалет-1» и «Арбалет-2», предназначенные для десантирования групп специального назначения.

Воздушно-десантная подготовка военнослужащих Северного флота активизируется с увеличением продолжительности светового дня в Заполярье.

