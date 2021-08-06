Морские пехотинцы Северного флота выполнили задачи противодесантной обороны в рамках командно-штабной тренировки

Тактическое учение батальона морской пехоты состоялось в рамках командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками, которая проходит под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева.

В рамках плана практических действий личный состав морской пехоты отработал нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, выдвинулся в район формирования колонн и совершил марш в назначенный район проведения учения.

Заняв назначенный участок побережья, морские пехотинцы приступили к выполнению учебно-боевых задач по подготовке к противодесантной обороне.

Особое внимание в ходе данного учения уделялось оборудованию побережья инженерными сооружениями и учебными минными заграждениями со стороны моря для отражения морского десанта и со стороны суши для защиты от воздушного десанта противника. В ходе подготовки оборонительных позиций и установки минных полей использовались гусеничный минный заградитель ГМЗ 3, универсальный минный заградитель УМЗ и другая инженерная техника.

В рамках отработки поставленной задачи военнослужащие провели практические стрельбы из штатного стрелкового вооружения, гранатомётов и вооружения БТР-82АМ по различным мишенным позициям.

В данном учении было задействовано свыше 400 военнослужащих и более 80 единиц боевой техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, зенитно ракетные комплексы «Стрела-10», самоходная артиллерийско-минометная установка 2С9 «Нона-С», различная инженерная техника.

На различных этапах командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота практические действия будут выполнять разнородные группировки корабельных сил, соединения армейского корпуса и армии ВВС и ПВО. Эпизоды практических действий войск и сил Северного флота будут разыгрываться как на сухопутных полигонах Мурманской области, так и в морских полигонах Баренцева и Белого морей, а также в отдельных районах Северо-восточной Атлантики, сообщает пресс-служба СФ.