Морские пехотинцы Северного флота завершают подготовку ко второму этапу конкурса «Морской десант-2020»

Морские пехотинцы Северного флота завершают подготовку ко второму этапу конкурса профессионального мастерства «Морской десант» Армейских международных игр 2020 года. Подразделения «чёрных беретов» тренируются на полигонах, тренажёрах и спортивной базе бригады морской пехоты в гарнизоне Спутник.

Военнослужащие совершенствуют своё мастерство скоростного вождения бронетранспортеров БТР-82А по специальной трассе с преодолением различных препятствий и оттачивают навыки ведения огня по мишенным позициям, имитирующим различные цели. Данные умения им пригодятся при прохождении этапа «Эстафета».

Этапы конкурса «Морской десант» под названием «Полоса препятствий» и «Тропа выживания» требуют от морских пехотинцев высокой физической подготовки. Учитывая опыт участия в соревнованиях прошлых лет, североморцы ввели новый способ физической подготовки - длительные тренировки по системе кросс-фитнеса. Такие тренировки включают в себя элементы интервальных тренировок высокой интенсивности, тяжёлой атлетики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого и других видов спорта. Данные тренировки эффективны тем, что у личного состава помимо физических развиваются ещё и морально-психологические качества. Также в программу тренировок включен бег на дистанции от 5 до 20 км .

Как сообщает пресс-служба СФ, подготовка к отборочным этапам конкурсов АрМИ-2020 на Северном флоте началась с новым учебным годом - еще в декабре 2019 года. Отбор лучших конкурсантов проводится в процессе плановой боевой учёбы.