Морские пехотинцы Северного флота завершают ревакцинацию

В бригаде морской пехоты Северного флота завершается ревакцинация личного состава и членов семей военнослужащих от новой коронавирусной инфекции. В плановом порядке повторные прививки получило более 2300 человек.

Инъекции препаратом «Спутник-V» бойцам делают военные медики из филиала Военно-морского клинического госпиталя непосредственно в лазарете соединения.

Перед процедурой проводится термометрия военнослужащих и гражданских лиц и проверка состояния их здоровья. Всех пациентов осматривает врач-терапевт.

Как сообщает пресс-служба СФ, в первую очередь ревакцинацию прошли морские пехотинцы, которым предстоит выполнение задач дальних походов на кораблях и судах обеспечения Северного флота, а также других длительных мероприятий оперативной подготовки.