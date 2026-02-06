Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот

История современной конфигурации Трансарктического транспортного коридора (ТТК) берёт начало в мае 1978 года, когда была открыта круглогодичная навигация в западной части Карского моря, наладившая сообщение Норильского промышленного района со страной. Свой окончательный современный вид транспортная система коридора приобрела после реализации двух ключевых проектов: освоения Новопортовского месторождения («Газпром нефть») и запуска «Ямал СПГ» («НОВАТЭК»).

Выделение ТТК в отдельный объект государственного управления направлено на координацию грузопотоков между разными видами транспорта в российской Арктике. Особую роль играет арктический сегмент ТТК, который охватывает территорию и акватории Арктической зоны РФ (в границах Полярного кодекса) с её ключевыми портами — Мурманском и Архангельском. По сути, этот регион соответствует акватории всего Арктического бассейна.

Управление такой динамичной системой требует постоянного мониторинга её ключевых показателей. Как сообщает portnews.ru, консультационная компания «Гекон» совместно с ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова провела детальный анализ развития морских грузоперевозок в данном арктическом сегменте (включая Северный морской путь, СМП) за 2025 год, оценив тем самым текущее состояние и формирующиеся тенденции.

Грузооборот портов Арктики

Опубликованный в начале 2026 года грузооборот морских портов Арктического бассейна за 2025 год в 87,1 млн тонн не учитывает грузооборот двух морских портов — маломощного порта Мезень и, самое главное, Диксон, грузооборот которого в 2025 году составил 0,9 млн тонн. Если также учесть отгрузки нефти с морской стационарной ледостойкой платформы (МЛСП) «Приразломная» (3,7 млн тонн), то общий грузооборот морских терминалов Арктического сегмента ТТК (АТТК) в 2025 году составил 91,7 млн тонн.

Два основных порта — Мурманск и Сабетта — в общей сложности обеспечили 73 млн тонн, или 83% грузооборота портов АТТК. Порт Сабетта специализируется на отгрузке углеводородов: нефти, газового конденсата и сжиженного природного газа (СПГ).

Мурманск является ключевым логистическим хабом для арктических углеводородов. Сюда круглогодичными челночными рейсами доставляют сырье из Сабетты и с месторождений Печорского моря («Приразломная» и «Варандей»). В Мурманске груз перегружают с арктических танкеров на обычные суда для дальнейшего экспорта — как через рейдовые перевалочные комплексы, так и по схеме «борт-в-борт».

Наибольший вклад в грузооборот внесли порты западной части акватории ТТК (Баренцева, Белого и Печорского морей) — они обеспечили переработку 57,8 млн тонн грузов, т. е. 63% грузооборота.

Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот. Основной объём перевалки — 35% (от общего грузооборота ТТК), или 31,9 млн тонн — обеспечили порты юго-запада Карского моря, которые работают круглый год, в основном на западных маршрутах.

На всю остальную протяжённость СМП — от северо-востока Карского моря до Чукотского моря, где навигация длится только летом и осенью, пришлось лишь 0,6 млн тонн грузов (1%). Порты Берингова моря, груз которых идёт на восток, а точнее, в южном направлении, — обработали 1,5 млн тонн (1% грузооборота ТТК).

В пределах акватории Севморпути основную роль сыграл морской порт Сабетта, который обработал 29,1 млн тонн из всего грузооборота портов Севморпути в 32,5 млн тонн, т.е. 90% всех грузов.

Направления и структура грузопотока АТТК

В арктической части ТТК сложились два основных маршрута международных перевозок.

Западное направление через Атлантический океан связывает Россию со странами Европы, восточным побережьем Северной и Южной Америки, Африкой и Азией (через Суэцкий канал или вокруг мыса Доброй Надежды).

Восточное направление обеспечивает доступ на рынки стран Восточной Азии — Китая, Японии и Южной Кореи. Что касается стран Юго-Восточной Азии, то транспортная связь с ними через Севморпуть практически отсутствует, не говоря уже о государствах Южной Азии, в первую очередь об Индии.

Объёмы и структура грузопотоков в западном и восточном направлениях кардинально различаются. Так, в 2025 году из общего объёма перевозок в 58 млн тонн на западное направление пришёлся 51 млн тонн (88%) грузов, а на восточное через Севморпуть — всего 7 млн тонн (12%).

Перевозки по Севморпути делятся на круглогодичные и сезонные. Круглый год суда ходят только в юго-западной части Карского моря. На запад идёт продукция местных нефтегазовых и горнорудных проектов, а на восток — грузы для их обеспечения. Также здесь непрерывно доставляются грузы северного завоза, в первую очередь в Норильский промышленный район.

Остальная акватория СМП — от северо-востока Карского моря до Чукотского — доступна лишь в сезон навигации. Летом и осенью сюда завозят грузы для действующих и строящихся проектов и северного завоза, а вывозят небольшие партии руды.

На данном этапе основу грузопотока по Севморпути по-прежнему составляют углеводороды: СПГ, нефть и конденсат. В 2025 году на них пришлось 83% от общего объёма перевозок.

Основу перевозок по Севморпути составляют внешнеторговые грузы — на их долю приходится 86% всего грузопотока: 60% (22,2 млн тонн) — прямой экспорт; 25% (9,3 млн тонн) — экспорт через каботаж (челночные перевозки с последующей перевалкой); 1% (0,3 млн тонн) — импорт.

По сравнению с 2024 годом грузопоток по Севморпути сократился на 0,87 млн тонн, что связано главным образом с падением объёмов перевозок навалочных грузов, СПГ и нефти; одновременно выросли перевозки нефтепродуктов, рудоконцентрата и газового конденсата.

Развитие грузопотока продолжается за счёт перевозок грузов нефтегазовых проектов, отгружающих продукцию из порта Сабетта, — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2» ПАО «НОВАТЭК» и Новопортовского месторождения ПАО «Газпром нефть».

Снижение объёмов перевозок СПГ, несмотря на рост отгрузок проекта «Арктик СПГ 2», связано главным образом с плановым ремонтом на «Ямал СПГ», который не проводился в рассматриваемом году. Плавное снижение отгрузок нефти Новопортовского месторождения обусловлено естественным истощением месторождения.

Именно эти проекты сформировали современный грузопоток Севморпути. Начав отгрузки в 2014 и 2017 годах, они дали практически весь наблюдаемый прирост. Сейчас, после выхода «Ямал СПГ» на полную мощность, на их долю стабильно приходится более 80% всего объёма перевозок.

Выводы

В соответствии с планами развития Арктической зоны основной рост грузопотока по ТТК в Арктике будут обеспечивать новые нефтегазовые проекты, ориентированные на экспорт: «Восток Ойл» («Роснефть»), а также разработка месторождений на Ямале и Гыдане («НОВАТЭК» и «Газпром»).

Поскольку грузопоток ТТК в основном экспортный, он сильно зависит от мировой конъюнктуры. Чтобы снизить эту зависимость, важно развивать сотрудничество с партнёрскими странами — прежде всего в арктическом судостроении и в создании новых рынков сбыта на западе (атлантическое направление) и востоке (тихоокеанское направление), доступ к которым открывает ТТК.

Татьяна ВИЛЬДЕ.

portnews.ru