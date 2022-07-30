Морские порты Мурманской области увеличили грузооборот

Морские порты региона в первом полугодии 2022 года демонстрировали положительную динамику грузоперевозок относительно аналогичного периода прошлого года. Ситуация в отрасли стала одной из специальных тем июльского доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России».

В Мурманской области объём грузопотока «по морю», по данным Ассоциации морских торговых портов, за январь-июнь вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 27,9 млн тонн. При этом изменилась его структура: погрузка-разгрузка сухогрузов уменьшилась, в то же время объём перевалки наливных грузов вырос. Это стало показательным трендом для большинства морских портов Северо-Запада, отмечается в докладе.

«В условиях ограничений увеличились сроки и издержки транспортировки многих товаров. В связи с уходом международных операторов с российского рынка существенно сократился контейнерный оборот, – комментирует управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк. – Морские грузоперевозчики перенастраивают логистику, меняют географию транзита. Разрыв устоявшихся связей привёл к развороту основных торговых потоков с Запада на Восток».

В целом в июне на Северо-Западе доля компаний, ожидающих в ближайшее время роста цен на свою продукцию или услуги, продолжила снижаться. Причинами стали замедление роста издержек и коррекция цен у конкурентов. Потребительская активность оставалась сдержанной.

Как сообщает региональное Министерство финансов, доклад о ситуации в региональной экономике Банк России готовит на основе широкого спектра экономической информации, доступной на региональном уровне, включая данные опросов предприятий и мнения экспертов из Мурманской области. В материале содержатся ответы на актуальные вопросы об экономике, в частности, как спрос и предложение подстраиваются под изменившиеся условия, что происходит с ценами, кредитованием и потреблением.

Актуальные оценки состояния экономики учитываются регулятором при принятии решений по денежно-кредитной политике, в том числе по ключевой ставке.

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