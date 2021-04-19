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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.21 11:00

Морские терминалы Петербурга могут перенести на берег Кольского залива

Часть терминалов Большого порта Санкт-Петербург, которую совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев в марте предложил перенести в Усть-Лугу, может оказаться в строящемся порту Лавна в Мурманской области. Об этом экс-глава Минтранса, гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК, совладелец проекта по строительству Лавны) Евгений Дитрих на брифинге, передает «РБК».

Напомним, ранее бизнесмен Андрей Бокарев просил Президента РФ Владимира Путина поддержать проект переноса портовых мощностей из Петербурга, чтобы на их месте построить 4,8 млн кв. метров  жилья, коммерческих помещений и объектов социальной инфраструктуры и культуры. Стоимость проекта редевелопмента оценивается в 440 млрд рублей.

«Рано или поздно Санкт-Петербург заберёт себе участок, на котором сейчас находится Большой порт, потому что он востребован и нужен, — отметил Дитрих. — Эти мощности будут перемещаться в Усть-Лугу, ровно так же они могут перемещаться в Лавну».

Решение о строительстве порта Лавна на западном берегу Кольского залива было принято почти десять лет назад — в 2012 году, но его реализация несколько раз откладывалась. Крупнейшими его участниками стали компания «БизнесГлобус» Бокарева и «Центр развития портовых технологий», который источники РБК и «Коммерсанта» связывали со структурами Аркадия и Бориса Ротенбергов (владеют по 30%). Ещё 25% — у «СДС-Угля», 10% — у «РЖД — Инфраструктурные проекты» и 5% — у ГТЛК. Однако в конце 2020 года стало известно, что из-за падения цен на уголь основные грузоотправители не подписали обязывающие соглашения о загрузке угольного терминала порта, что поставило под вопрос строительство всего порта, в который государство уже вложило 32 млрд рублей.

«В конце прошлого года мы достигли договоренностей с правительством о том, что продолжение реализации проекта будет поддержано на государственном уровне. От «Росжелдора», «РЖД» мы получили «дорожную карту», согласно которой все строительно-монтажные работы составных частей проекта должны завершиться в 2023 году», — говорит теперь Дитрих.

По его словам, ГТЛК с партнерами смотрит на этот проект не только как на угольный порт (такая модель была заложена изначально), а как на порт, который имеет контейнерные терминалы и универсальные перегрузочные комплексы. «Это будет самый короткий путь в Европу, а также его можно будет использовать для движения по Северному морскому пути. Глубоководный, незамерзающий, самый северный», — подчеркнул он. Глава ГТЛК допустил, что по ставкам на перевалку Лавна будет конкурировать с современными портами, ориентированными на экспорт, и «мы сможем на этом зарабатывать».

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